San Vitaliano, scoperta discarica abusiva su terreno agricolo: denunciati il proprietario e una ditta

SAN VITALIANO – Un intervento dei Carabinieri Forestali del Nucleo di Marigliano ha portato alla luce l’uso illecito di un terreno agricolo adibito a deposito di rifiuti speciali, in violazione delle norme ambientali. Il sito si trova in località Cimitero, nel Comune di San Vitaliano, all’interno dell’area tristemente nota come “Terra dei Fuochi”.

Il terreno, esteso per circa 8.000 metri quadrati, era stato trasformato in una discarica illegale, contenente materiali derivanti da demolizioni edilizie, asfalto e residui di scavi. Questi scarti costituiscono una potenziale minaccia per l’ambiente e il suolo.

Le indagini, avviate immediatamente dai Carabinieri Forestali e condotte con la collaborazione dei militari della Stazione di San Vitaliano, hanno permesso di risalire ai presunti responsabili: il proprietario dell’appezzamento e una società incaricata dei lavori di posa della fibra ottica sul territorio comunale.

Entrambi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per sospette violazioni del Testo Unico Ambientale – in merito alla gestione illecita dei rifiuti – e del Testo Unico dell’Edilizia, per aver modificato senza autorizzazione la destinazione d’uso del terreno. L’area è stata sottoposta a sequestro penale in attesa di ulteriori accertamenti.