San Vitaliano al voto. Pasquale Raimo, detto Lino, annuncia la candidatura a Sindaco

Riceviamo e pubblichiamo

San Vitaliano. Pasquale Raimo, detto Lino, annuncia la candidatura a Sindaco: “Candidato per amore del mio paese. Dignità, onestà e partecipazione per ricreare il senso di appartenenza e di comunità”

San Vitaliano. Il dott. Pasquale Raimo, per tutti Lino, annuncia ufficialmente la propria candidatura alla carica di Sindaco di San Vitaliano, presentando un progetto amministrativo che punta a ricostruire fiducia e stabilità dopo la fase di commissariamento vissuta dal Comune. Medico chirurgo in servizio presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, Raimo, classe 1974, ha già maturato esperienza amministrativa come Vicesindaco dal 2008 al 2013 e come Segretario locale del Partito Democratico. Un percorso che intende oggi mettere a disposizione della comunità con un programma fondato su trasparenza amministrativa, legalità e partecipazione civica. “San Vitaliano in buone mani, in mani buone” è il motto che accompagna la candidatura, insieme all’impegno a tradurre i principi di dignità, onestà e trasparenza in azioni concrete.

Tra le priorità indicate: Il ripristino di un rapporto diretto tra cittadini e istituzioni, il rafforzamento dei servizi essenziali e soprattutto lo sviluppo del territorio ripartendo dalla scuola, dallo sport, dal teatro, dalle associazioni e dalla rinascita del centro storico per riscoprire insieme un nuovo senso di appartenenza e di innamoramento verso il paese. Figlio di Salvatore Giuseppe Raimo, già sindaco del paese, il candidato richiama una tradizione politica familiare che intende reinterpretare in chiave attuale, con l’obiettivo di coniugare esperienza e rinnovamento.

“Ho scelto di essere al servizio delle persone, ascoltando i loro bisogni e prendendomi cura della loro salute. Sento oggi il dovere di ampliare questo impegno mettendo il mio tempo, le mie competenze e la mia dedizione al servizio dell’intero paese,” dichiara Lino Raimo.

Accanto al candidato, una squadra composta da professionisti e cittadini con esperienze diversificate, che sarà presentata pubblicamente nei prossimi giorni insieme ai punti programmatici nel dettaglio. Per Raimo, San Vitaliano rappresenta una comunità da ricostruire nel rapporto tra istituzioni e cittadini, attraverso un’azione amministrativa orientata alla concretezza, per ricreare un legame innanzitutto di trasparenza. Nel manifesto di presentazione il candidato sceglie il Noi all’Io: “Camminate al mio fianco,” conclude Raimo. “Il nostro obiettivo è restituire al paese stabilità, credibilità istituzionale e prospettive di sviluppo.”