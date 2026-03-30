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Marigliano, videosorveglianza: convenzione con i Carabinieri. Bocchino: “Controllo H24, sicurezza più forte”

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L’Amministrazione comunale di Marigliano rafforza il sistema di sicurezza sul territorio. Su proposta dell’assessore Antonio Allocca, la Giunta guidata dal sindaco Gaetano Bocchino ha approvato lo schema di convenzione con il Comando dei Carabinieri per l’accesso diretto al sistema di videosorveglianza comunale.

L’intesa consente alle forze dell’ordine di collegarsi da remoto alle telecamere installate sul territorio, senza necessità di richiesta preventiva delle immagini, garantendo così un monitoraggio continuo, 24 ore su 24.

Un passaggio operativo che punta a rendere più tempestivi gli interventi e più efficace l’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa.

Il sistema di videosorveglianza comunale, già utilizzato per la sicurezza urbana, la tutela del patrimonio e il controllo del traffico, viene così integrato in maniera strutturata con l’attività dell’Arma.

«Mettiamo a disposizione delle forze dell’ordine uno strumento immediato ed efficace – dichiara il sindaco Gaetano Bocchino – per garantire un controllo costante del territorio e rafforzare la sicurezza della nostra comunità».

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