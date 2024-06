San Gennaro Vesuviano, al via la festa dello Sport In Piazza

Spazio anche alla parte ludica come la possibilità di partecipare ai giochi antichi come corsa nei sacchi, tiro alla fune ed altri tornei che rappresentano un patrimonio importante da tramandare alle nuove generazioni. Tanta musica, tanto divertimento ma soprattutto tanto movimento, l’amministrazione con questo evento vuole promuovere lo sport e rafforzare il messaggio che una importante attività motoria legata alla sana alimentazione è un importante tassello per il benessere della persona . “ per i ragazzi è fondamentale l’attività sportiva non solo dal punto di vista fisico ma anche per un migliore approccio alle relazioni umane; lo sport ti forma, ti disciplina, ti aiuta a migliorare l’interazione con gli altri ricevendo l’esperienza del gioco di squadra che vale nella vita a più livelli , lo sport è anche è soprattutto gioia di vivere in questo caso un bellissimo evento all’aria aperta” queste le considerazioni dell’assessore allo sport Giusy Ascolese.