Sosta selvaggia, vigili liberano l’area della stazione

Lotta alla sosta selvaggia, decine di automobilisti multati: liberata l’area della stazione. Bene: “Per garantire vivibilità non devono esserci zone franche”

Casoria. Una vera e propria offensiva contro la sosta selvaggia è in atto da due giorni sul territorio comunale di Casoria. Gli agenti del locale comando di polizia municipale hanno, infatti, provveduto a multare decine di automobilisti, pescati in divieto di sosta.

Si tratta di conducenti che prolungavano la propria permanenza nell’area vietata anche a fronte dell’intervento degli agenti. In diversi casi, infatti, gli operatori hanno provveduto a sensibilizzare gli automobilisti sulle corrette procedure di sosta da attuare prima di provvedere alla sanzione: ciò è accaduto soprattutto nell’area della stazione ferroviaria. Gli agenti hanno fatto in modo che i tanti automobilisti che si precipitano a prelevare i propri cari non costituissero intralcio alla circolazione: un servizio che si unisce ai servizi dell’area di sosta recentemente inaugurata. Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni in diverse aree della città.

“La vivibilità della nostra città si misura dal controllo, ma anche dai corretti comportamenti che dobbiamo tenere sulle strade. Lavoreremo con costanza e su più fronti per limitare molti problemi legati alla circolazione: non possiamo permetterci di avere zone franche” ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene.