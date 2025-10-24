Salvini vuole tagliare la nuova metro, Casillo lo stoppa: “Non si frena il futuro di Napoli Nord”

Salvini taglia fondi per la metro Napoli-Stazione Av Afragola, Rossella Casillo: “Difenderò la Linea 10, un progetto strategico per Napoli e l’area nord”

La decisione del Governo Meloni di tagliare i fondi destinati alle metropolitane di Milano, Roma e Napoli non è solo una misura contabile: è l’ennesimo segnale di disattenzione verso il Mezzogiorno e la Campania, che ancora una volta pagano il prezzo più alto delle scelte politiche nazionali. Tra le opere colpite c’è la Linea 10, il grande progetto che collegherà la Stazione Alta Velocità di Afragola con il centro di Napoli. Un’opera da 1,2 miliardi di euro, destinata a rivoluzionare la mobilità dell’area nord e a migliorare la qualità della vita di centinaia di migliaia di cittadini.

“Per esigenze della prossima Legge di Bilancio, il Ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha tagliato i finanziamenti alle metropolitane di Milano, Roma e Napoli. Il governo toglie così 15 milioni di euro alla Linea 10, che deve connettere Napoli alla Stazione AV di Afragola. Una scelta sconsiderata, perché la L10 non è solo una linea di metropolitana, ma un grande progetto di rilancio per un importante pezzo della grande cintura metropolitana. Dal quartiere di San Pietro a Patierno ai Comuni di Casavatore, Arzano, Casoria: un’area con oltre 200mila cittadini, per i quali una nuova mobilità vuol dire anche un migliore accesso ai servizi e nuove opportunità” evidenzia Rossella Casillo, candidata al Consiglio Regionale nella lista “A Testa Alta”.

Il taglio di 15 milioni di euro deciso dal Ministro Matteo Salvini rappresenta un gesto grave e simbolicamente ingiusto nei confronti di un territorio che chiede infrastrutture, non penalizzazioni.

La Linea 10 è molto più di una linea metropolitana: è un’infrastruttura di coesione sociale, che unisce San Pietro a Patierno, Casavatore, Arzano, Casoria e tutta la grande cintura urbana di Napoli, offrendo nuove connessioni, servizi e opportunità.

Il progetto rientra nell’Accordo di Sviluppo Regionale sostenuto dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), che prevede circa 5 miliardi di euro destinati alla Campania. Un piano strategico voluto dal Presidente Vincenzo De Luca, che ha già impegnato tutte le risorse disponibili e che potrà essere ulteriormente aggiornato per rafforzare gli investimenti sull’area metropolitana.

“In Consiglio Regionale mi impegnerò perché sulla Linea 10 resti sempre alta l’attenzione, e siano integrate le risorse per il progetto. L’accordo di sviluppo, basato sul Fondo Sviluppo e Coesione, è finanziato con circa 5 miliardi di euro. Il Presidente De Luca ha impegnato tutto, ma non è escluso che si possa rivedere e aggiornare il Piano degli investimenti.” continua Rossella Casillo.

“Serve una visione unitaria del Paese. Tagliare le infrastrutture al Sud significa tagliare le opportunità di sviluppo per tutti. La Campania merita investimenti, non rinunce. Difendere la Linea 10 significa difendere il futuro del Sud”.