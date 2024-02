Il Napoli ricomincia da 3, titolerebbe Massimo Troisi. De Laurentiis ricomincia da 3. Dopo le scarse prestazioni delle squadre messe in campo da Garcia e Mazzarri, il presidente affida il timone a Calzona. Sorprende che lo faccia a soli 2 giorni dalla partita col Barcellona. Capiremo presto se questa volta avrà avuto ragione e se sarà stato capace di rimediare agli errori passati.

Il Napoli sembra imbambolato per tre quarti di partita, concede spazi alla squadra spagnola, Meret mostra le sue doti in più occasioni, difendendo come fatto raramente la porta azzurra. Non può nulla però sul tiro vincente di Lewandowski, scaltro uomo d’area il polacco, lento l’azzurro. Ma nell’ultimo quarto d’ora qualcosa cambia. Anguissa trova un opaco Osimhen in mezzo all’area, il nigeriano si accende, la vince di scaltrezza e forza, è gol. E’ il pareggio che il Napoli si porterà tranquillamente fino a fine partita.

L’insperato pareggio dà fiducia alla squadra e al suo nuovo allenatore. Si capirà presto se questo è stato il fuoco di paglia tipico di molte prime partite di allenatori subentranti o il segnale di un possibile cambiamento. Ricomincio da 3. Speriamo sia la volta buona.