Palazzo di quattro piani senza permessi, scatta il sequestro

GIUGLIANO – Non si fermano i controlli della polizia locale di Giugliano. Inviato per la convalida il sequestro di un palazzo di quattro piani in località Varcaturo privo di qualsiasi titolo autorizzativi: 1200 metri quadri di superfice in sequestro .

“Le operazioni – dichiara il comandante Nacar – sono state dirette sul campo dal nucleo di polizia edilizia diretto dal capitano Borgese.

Non indietreggeremo un attimo davanti al mattone selvaggio e a breve faremo un controllo di tutti i permessi costruiti autorizzati verificando la congruità con quanto realizzato”