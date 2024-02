Circumvesuviana, i pendolari contro il taglio delle corse sulla Napoli-Ottaviano-Sarno e Poggiomarino-Torre Annunziata

Riceviamo e pubblichiamo:

“Per qualche motivo misterioso in Eav continua a perseverare la cattiva gestione dei rapporti con i clienti dell’azienda. Ancora una volta ci troviamo di fronte a un avviso di sospensione del servizio ferroviario, sulle linee Napoli Ottaviano Sarno e sul Poggiomarino Torre Annunziata, per lavori programmati, pubblicato solo ventiquattro ore prima. Quanto accaduto era stato già oggetto in una recente riunione tra pendolari e responsabili delle linee vesuviane che avevano stigmatizzato l’accaduto promettendo che non si sarebbe più verificato, invece…, promesse da marinai. Come promesse da marinaio stanno per diventare quelle in merito alla sostituzione definitiva delle sedute dei Metrostar , e altre ancora che attendono risposte concrete da tempo. Oltre alla tempistica degli avvisi con cui si annuncia la sospensione del servizio ferroviario su intere linee, critichiamo la gestione di questi lavori, chiediamo all’azienda di programmarli in orari serali o notturni senza arrecare danni ai viaggiatori e alle comunità territoriali interessate, senza fare nessuna discriminazione. Perché siamo certi che quando gli stessi lavori riguarderanno la linea di Sorrento, si programmeranno escludendo la possibilità di chiusura nei fine settimana. La ricchezza di un’azienda sono i clienti, gestire in questo modo i rapporti, pregiudica l’affidabilità e allontana sempre di più i clienti da un’offerta di servizio scarsa e di qualità scadente”.

Enzo Ciniglio portavoce coordinamento comitati pendolari vesuviani NO AL TAGLIO DEI TRENI DELLA CIRCUMVESUVIANA

Salvatore Ferraro portavoce pendolari CIRCUMVESUVIANA- EAV

