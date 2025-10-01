Regionali, Forza Italia punta tutto su Giosy Romano: “Per noi si può chiudere”. E per Fratelli d’Italia?

Forza Italia scioglie le riserve e apre alla candidatura di Giosy Romano come rappresentante del centrodestra alle prossime Regionali in Campania, fissate per il 23 e 24 novembre. L’annuncio arriva direttamente dal coordinatore regionale azzurro, Fulvio Martusciello, che ha invitato a non perdere altro tempo: “Se Fratelli d’Italia ha superato le difficoltà interne, per me si può chiudere ora”, ha affermato, ribadendo come non esistano “preclusioni” nei confronti di Romano.

La linea del partito mira a puntare su un candidato solido e riconoscibile, in grado di tenere insieme il consenso organizzato con quello spontaneo e di intercettare la fiducia di amministratori e primi cittadini. Romano, oggi alla guida della Zes unica del Mezzogiorno e considerato vicino alla premier Giorgia Meloni, viene visto da Forza Italia come il profilo capace di interpretare questa strategia.

La sua traiettoria politica è particolare: cinque anni fa Romano fu sostenitore del governatore Vincenzo De Luca attraverso la lista “Fare Democratico”, che totalizzò oltre centomila voti. Oggi il suo schieramento con il centrodestra rappresenta un colpo a sorpresa, una mossa pensata per sottrarre consensi a chi in passato lo aveva accolto nelle proprie file.

Per il centrodestra la sfida è lanciare un candidato tecnico e moderato, con esperienza amministrativa e capacità di dialogo con i territori, ma anche con le realtà imprenditoriali. La convinzione è che possa incarnare l’avversario ideale per De Luca, in un momento in cui l’alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle non riesce a spegnere il malumore diffuso.

In un quadro politico tutt’altro che semplice, Forza Italia sceglie quindi di giocarsi la carta Romano, ritenendola l’unica mossa in grado di rimettere in discussione una competizione che sembrava già scritta. Una scommessa fondata sulla sua capacità di “sparigliare dall’altra parte” e di incrinare gli equilibri consolidati.