Rapine ai giovanissimi, scoperto l’autore

San Giorgio a Cremano. Nella mattinata odierna, personale della Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Sezione GIP Ufficio 32° Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli, nei confronti di un soggetto – già sottoposto agli arresti domiciliari per altro procedimento – poiché gravemente indiziato dei reati di rapina e lesioni personali, commessi nello scorso mese di Settembre a San Giorgio a Cremano, in danno di tre giovanissime vittime, tutte minorenni.

Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, avviate a seguito delle denunce presentate dalle vittime, hanno permesso, anche attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza, di risalire all’identità dell’arrestato.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.