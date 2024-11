Forza Italia lancia da Casalnuovo la corsa alle Regionali: ci sarà anche Gasparri

Forza Italia fa tappa a Casalnuovo per costruire la strategia in vista delle elezioni regionali del 2025. Sabato 23 novembre, a partire dalle 16:30, Palazzo Lancellotti ospiterà gli Stati Generali del partito per la Provincia di Napoli, un appuntamento che riunirà sindaci, consiglieri e dirigenti azzurri per discutere del rilancio politico del territorio e del ruolo centrale di Forza Italia nella prossima sfida elettorale.

Ad aprire i lavori sarà il senatore Francesco Silvestro, Commissario provinciale. Sono previsti gli Interventi degli amministratori locali, sindaci, consiglieri metropolitani, consiglieri regionali e dirigenti del partito azzurro. Le conclusioni politiche saranno affidate a due figure chiave del partito: l’onorevole Tullio Ferrante, Sottosegretario al MIT, e l’onorevole Fulvio Martusciello, Segretario regionale di Forza Italia Campania. A chiudere l’incontro sarà il senatore Maurizio Gasparri, Capogruppo di Forza Italia al Senato, con un intervento sulle prospettive nazionali e regionali del partito.

L’incontro segna un momento cruciale per rilanciare il dialogo tra Forza Italia e i territori, in un percorso che guarda al futuro della Campania con rinnovata ambizione e determinazione.