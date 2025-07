Labbra da vip a prezzi popolari, carabinieri nei centri dopo gli spot sui social

Villaricca. Chirurgia estetica abusiva e i social nella lente dei controlli dei Carabinieri. Donna denunciata

Chirurgia estetica abusiva e pericolosa.

I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno intensificato i controlli in tutta la provincia partenopea e a Villaricca é stata denunciata una donna.

I militari – in prima linea nel web patrolling, attività preziosa e nuova frontiera per un controllo del territorio 2.0 – hanno individuato una 35enne con migliaia di follower che sponsorizzava la propria attività di chirurgia estetica.

“Labbra, zigomi e tutto quello che serve per essere più belli” a prezzi concorrenziali e “dove sognare si può”.

I carabinieri della stazione di Villaricca con personale dell’Asl hanno fatto irruzione nell’appartamento della donna.

Rinvenuti e sequestrati sostanze a uso medico chirurgico ed estetico come acido ialuronico e botox oltre a diverso materiale per i trattamenti. Sequestrati anche lettini, siringhe e macchinari per la rimozione dei tatuaggi.

Attività completamente abusiva.

La donna è stata denunciata per molteplici violazioni in materia sanitaria, ambientale ed esercizio abusivo di una professione. Per la 35enne anche sanzioni per un importo complessivo di 10mila euro