Questa stagione finisce qui, o quasi

L’ultimo mese ha visto il Napoli navigare tra alti e bassi, manifestando segnali positivi, ma fallendo gli ultimi obiettivi che restavano, dopo una stagione da dimenticare. Dopotutto, la sconfitta con il Barcellona e il pareggio con la prima della classe, l’Inter, avevano lasciato delle buone sensazioni. Ma con l’Atalanta il Napoli ricade del baratro e mette la firma sull’ultima rinuncia della stagione, la rinuncia alla Champions.

Nonostante Calzona abbia sistemato alcune cose, questa squadra non è riuscita a rialzarsi dopo le rovinose cadute in stagione. Ora tocca terminare questa stagione evitando ulteriori figuracce, lasciando spazio ad un insperato miracolo, ma soprattutto per poter pianificare il futuro prossimo. Il mercato invernale ha visto tanti arrivi. I nuovi acquisti di questa stagione non hanno convinto, o comunque non lo hanno fatto tutti. In questo finale di stagione ci aspettiamo di capire chi potrà continuare la propria storia con il Napoli. E poi aspettiamo notizie dalla dirigenza. Il nuovo staff tecnico va scelto il prima possibile. Per quanto riguarda quello che accade in campo, cosa resta da vedere? Sono 8 le partite che ci separano dalla liberazione. Il Monza è la prossima. Che dite, la vinciamo questa?