Somma Vesuviana, in consiglio comunale arriva un documento zeppo di errori. Nocerino: “Amministrazione allo sbando”

Riceviamo dal Consigliere Peppe Nocerino e pubblichiamo.

“Il documento unico di programmazione del Comune di Somma Vesuviana rappresenta la prova definitiva che questa amministrazione comunale ha il fiato cortissimo, non ha capacità di immaginare scenari futuri per la città e fa prevalere superficialità e improvvisazione. Nel corso del consiglio comunale di ieri ho fatto notare errori tecnici grossolani, imperfezioni formali che, però, riguardano anche e soprattutto la sostanza delle cose. E la sostanza dice che il dup (documento unico di programmazione) è stato pensato male e scritto peggio”. A dichiararlo è Giuseppe Nocerino, capogruppo in consiglio comunale di “Siamo Sommesi” che, ieri, ha partecipato al consiglio comunale sull’approvazione del dup.

Aggiunge Nocerino: “C’erano riferimenti normativi totalmente sballati, addirittura menzioni di tasse che non esistono più, errori su errori. Con tutto il rispetto per la professionalità di chi lo ha presentato in assemblea, credo che questa maggioranza debba prendere atto del fallimento e chiedersi seriamente a cosa serva andare avanti in questa maniera così sgangherata”.

Infine, una riflessione sul futuro della città: “Oggi definire me e altri consiglieri componenti della minoranza o dell’opposizione è riduttivo. Siamo persone responsabili che hanno a cuore le sorti di Somma Vesuviana. Ma tutto ha un limite: questa città è allo sbando e bisogna prenderne atto. Oggi più che mai è urgente guardare al domani, pensare a un’altra Somma Vesuviana, che non navighi a vista ma sia capace di programmare il futuro con serietà e lungimiranza”