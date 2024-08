Prefetto rafforza i controlli sul Vesuvio dopo l’allarme sicurezza per movida e turismo

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, stamattina, ha disposto l’intensificazione delle attività di controllo e vigilanza poste in essere dalle Forze dell’Ordine e, in particolare, dai Carabinieri del Gruppo Forestale, presso la zona del Parco Nazionale del Vesuvio, in relazione alla necessità di vigilare le zone della movida, anche a tutela della sicurezza dei cittadini, dei turisti e dell’ecosistema ambientale.

La questione sarà affrontate nel corso della prossima seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale sarà invitato anche il Direttore del Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele de Luca, i Sindaci dei Comuni interessati e il Gruppo Carabinieri Forestale Napoli.