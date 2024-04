Quando sembrava che la storia dovesse ancora ripetersi, dopo essere passati in svantaggio grazie ad un gol à la Toni di Duric, gli azzurri sono posseduti da se stessi, quelli veri. Che spettacolo. Il Napoli torna a risplendere, torna ad illuminare i cuori. Osimhen salta più alto di tutti, anche di Sotomayor. Poi a volo, sembra Zidane, ma invece è Politano. Zielinski ricorda di essere un po’ Paul Newman, che interpretava un giocatore di biliardo, l’esecuzione balistica è precisa, traversa e gol. Il poker è di Raspadori, veloce come Carl Lewis. In mezzo a tanto ben di Dio, Colpani dice la sua, diventa per un attimo Insigne, e segna a giro.

Se fosse stata sempre così, ne avremmo viste delle belle.