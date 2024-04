Pomigliano, ridotte le tariffe della Tari dopo l’aumento del commissario

POMIGLIANO D’ARCO – Approvato dal Consiglio Comunale di Pomigliano d’Arco il bilancio consuntivo e con sette giorni di anticipo dal termine previsto. Un bilancio che, come ha illustrato l’assessore al ramo, Mattia De Cicco, è «caratterizzato da tecnicismi perfetti, dimostra che l’ente è in piena salute finanziaria e che quindi i conti sono a posto e il disavanzo è in trend di ulteriore crescita». Ma dalla seduta odierna arriva anche una notizia più che positiva per i cittadini di Pomigliano, che nell’ultimo anno si erano visti aumentare notevolmente, sia le famiglie che i commercianti, la tassa della Tari, per effetto di quando disposto l’anno scorso ad aprile dal commissario prefettizio subentrato all’amministrazione comunale Del Mastro.

Un provvedimento a cui l’amministrazione comunale targata Raffaele Russo, come promesso, ha subito posto rimedio. Tant’è che oggi sono state approvate le nuove tariffe, notevolmente ridotte sia per le famiglie che per i commercianti, con possibili incentivi e nuove tabelle.

«E’ la prima volta – spiegano il sindaco Raffaele Russo e l’assessore al bilancio Mattia De Cicco – che una tassa viene abbattuta e in modo così considerevole. E prevediamo che la Tarsu diminuisca ulteriormente anche nel 2025 per effetto dell’attivazione dell’impianto di bio compostaggio sul territorio che diminuirà notevolmente le spese del Comune per la raccolta dei rifiuti ed in particolare per i rifiuti organici».