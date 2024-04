Somma, torna l’ “Art Summit- Vesuvio Contemporary Experience and Residency”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Nell’attesa della presentazione alla comunità delle opere della prima edizione realizzate grazie allo sponsor Ansaldo Trasporti, l’associazione Tramandars insieme a Collettivo Zero, Progetto Fiori, Vesuvio Adventures, Variabile K, Amira APS e KulturFactory presenta: l’Art Summit Vesuvio Experience and Residency 2024/2025.

La Festa della Montagna, Festa di Castello o Festa di Devozione è una delle pratiche devozionali di maggior forza simbolica della città di Somma Vesuviana.

Ha inizio il primo sabato dopo Pasqua e si conclude il 3 maggio con la salita collettiva al Monte Somma.

Art Summit è l’innesto dell’associazione Tramandars nella Festa, invitando un gruppo di artisti emergenti nazionali e internazionali a condividere il rito con la comunità locale, partecipando ad un programma di ricerca, incontri e visite del complesso Somma-Vesuvio nella settimana dal 2 al 9 maggio 2023.

La data di inizio di Art Summit, coincide volutamente con la fine della Festa della Montagna, per sancire in modo ancor più potente l’incontro diretto con il ricco patrimonio e l’eredità culturale del complesso Somma-Vesuvio – un unicum nel contesto antropologico italiano – per restituirne ed iniziare una rilettura grazie ai linguaggi dell’arte contemporanea.

L’Art Summit è un invito pratico agli artisti selezionati , per creare legami e presupposti culturali ed emozionali al fine di partecipare a Vesuvio Contemporary Residency, un ciclo annuale di residenze d’artista presso Casa Tramandars nel centro storico di Somma Vesuviana, il Casamale.

A conclusione di ogni residenza, l’artista lascerà un’opera in dono al borgo e alla comunità.

Quest’anno l’edizione è co-curata da : Tramandars, Collettivo Zero, Progetto Fiori e Vesuvio Adventures con la partecipazione di Variabile K, Amira APS e KulturFactory; un team multidisciplinare di associazioni fatte da professionisti con profonda expertise di cultural management “sul” e “per” il territorio vesuviano.

Gli artisti invitati e selezionati dal team delle associazioni coinvolte all’edizione 2024/2025 sono: Maria Giovanna Abbate (Caserta 1991), Stefano Caimi (Merate 1991), Luis Gomez De Teran (Caracas 1980), Roberto Maria Lino (Napoli 1996), Lucia Schettino (Castellammare di Stabia 1988).

La conferenza stampa di presentazione del progetto si svolgerà con la presenza degli artisti Giovedì 2 Maggio 2024 alle ore 18:30 presso Hub-Side sito in Via Campane n°8 a Somma Vesuviana ( NA ) CAP 80049 nel borgo antico Casamale.

Interverranno le associazioni promotrici e Leandro Pisano – Curatore e ricercatore indipendente.

Tramandars è membro di STARE – Associazione delle Residenze Artistiche Italiane e di Lo stato dei Luoghi – La rete nazionale di rigenerazione urbana a base culturale.

Il progetto ha, inoltre, ottenuto il Patrocinio del Parco Nazionale del Vesuvio, Museo Emblema, Ars- Archivio Russo Somma, Lega Ambiente – Mimmo Beneventano e Fonderia Nolana – Del Giudice.

Partner del progetto :Amici del Casamale, Hub-Side- Spazio Libero, Pro Loco Somma Vesuviana, Somma Trekking,Black Spring Graphics Studio, Casa del Principe e Treqquarti.

Eventi aperti al pubblico :

Conferenza Stampa – Giovedì 2 Maggio 2024, ore 18:30 presso Hub-Side – Via Campane, Somma Vesuviana ( NA)

Cena al Borgo con gli artisti – Sabato 4 Maggio 2024, ore 20:00 – Borgo Casamale

(l’evento è a cura dell’associazione Amici del Casamale , info e prenotazioni : tramandars@gmail.com / +39 3495838248 )