Pomigliano, l’invito di Schlein a combattere i clan e il retroscena del messaggio

Messaggio molto chiaro della segretaria nazionale del Partito Democratico. Una lettera destinata a creare nuove polemiche nel territorio delle grandi fabbriche

« Sarete lo strumento di lotta alla criminalità organizzata, di difesa dei lavoratori e di tutela del Mezzogiorno in un territorio che rappresenta, meglio di molti altri, le contraddizioni dell’Italia di oggi ». Non poteva essere più esplicita la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, nel messaggio di auguri trasmesso ai militanti del nuovo circolo del PD di Pomigliano. Un messaggio giunto ieri attraverso una lettera proprio dove sei mesi fa si consumò una delle pagine più controverse e imbarazzanti della storia del centrosinistra, con la polverizzazione dell’alleanza tra M5S e PD a causa della mancata presentazione dei due partiti alle elezioni comunali nella città che fu culla, nel settembre del 2020, dell’asse tra pentastellati e democrat per le amministrative in tutta Italia.

La Lettera

La lettera ai militanti del nuovo circolo dei democratici, inaugurato alcuni giorni fa in via Trento, è stata spedita da Schlein anche al commissario del PD Campania, Antonio Misiani, e al segretario del PD Napoli nonché commissario del circolo PD di Pomigliano, Giuseppe Annunziata. Nella missiva la segretaria nazionale fa una serie di riferimenti molto chiari alle grandi fabbriche che costituiscono il tessuto sociale e culturale della città e alla contemporanea presenza della criminalità organizzata. « Dovete essere strumento di tutela dei lavoratori e di lotta alla criminalità organizzata – l’invito della segretaria ai militanti – chi pensa che bastino passaggi televisivi e attività social sbaglia. Il PD deve vivere di relazioni e interazioni umane. Deve essere visibile e strumento utile anche attraverso battaglie politiche che per noi sono identitarie: la difesa dei lavoratori, la tutela del Mezzogiorno, la lotta alla criminalità organizzata. La sede del circolo di Pomigliano d’Arco, da voi appena inaugurata, sarà questo strumento in un territorio che rappresenta, meglio di molti altri, le contraddizioni dell’Italia di oggi ». Parole che fanno a cazzotti con la posizione finora esplicitata dal sindaco di Pomigliano, Raffaele Russo, assurto agli onori delle cronache nazionali per aver più volte affermato durante i comizi dell’ultima campagna elettorale che « a Pomigliano la camorra non esiste ». Comunque l’auspicio di Schlein è che « Nella sua nuova casa la nostra comunità potrà incontrarsi e dialogare con le tante forze vive che animano il territorio per costruire un pensiero collettivo e immaginare un futuro possibile per il vostro comune e il suo comprensorio ».

Il Segretario Metropolitano

Entusiasta la reazione del commissario e segretario metropolitano, Giuseppe Annunziata. Esprimo orgoglio e soddisfazione per il riconoscimento della segretaria nazionale Elly Schlein per il duro e coraggioso lavoro messo in campo dai militanti del PD di Pomigliano – dichiara Annunziata – di questi tempi – aggiunge il responsabile del circolo di Pomigliano e massimo dirigente del partito a Napoli – gestire o inaugurare una nuova sede è un impegno enorme che sottende una passione smisurata per il nostro partito da parte della nostra intera comunità democratica. La strada è ancora lunga e impervia ma è un inizio promettente ed entusiasmante ».

Vicende Burrascose

In base a un regolamento appena approvato nel nuovo circolo pomiglianese non potranno iscriversi al partito cittadino gli ex consiglieri comunali del PD e delle civiche di riferimento che a febbraio furono protagonisti della prematura caduta della giunta di centrosinistra retta dal sindaco Gianluca Del Mastro. Una fronda che tre mesi dopo permise il ritorno per la settima volta alla guida della città del sindaco Raffaele Russo, negli anni Ottanta primo cittadino del PSI di Craxi e poi dal 2010 al 2020 di una coalizione di centrodestra. Ora Russo guida una coalizione civica composta da elementi di centrosinistra, di centro e di destra. Tra l’altro l’alleanza improvvisa dei transfughi del PD con la compagine di Russo non diede il tempo allo stesso PD e al Movimento Cinque Stelle di presentarsi alle elezioni comunali a causa dei tempi troppo stretti tra la caduta di Del Mastro, avvenuta il 17 febbraio, e la data fissata per il voto, il 14 maggio. Questa situazione aprì un’autostrada sul cammino di Russo che venne eletto con una maggioranza schiacciante, complice l’assenza di una coalizione di centrosinistra a trazione PD-M5S.