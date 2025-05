Pomigliano, allacci abusivi in 19 appartamenti della 219: fioccano le denunce

Pomigliano d’Arco: In 19 appartamenti della 219 i contatori erano collegati alla rete pubblica. Carabinieri denunciano 19 persone

Lotta all’illegalità diffusa nel quartiere di edilizia popolare 219 a Pomigliano d’Arco per i carabinieri della locale stazione che con il prezioso contributo degli agenti della polizia locale e con il personale specializzato dell’Enel hanno ispezionato diversi alloggi.

Denunciati per furto di corrente elettrica ben 19 persone.

Diciannove indagati per 19 appartamenti dove erano stati realizzati degli allacci abusivi che si collegavano direttamente alla rete pubblica. Il danno economico è in corso di quantificazione.

Successivi ed ulteriori controlli verranno effettuati anche nei prossimi giorni.