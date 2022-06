Pomigliano, al RinascitaFest la storia della sinistra: ci sono Occhetto e Bassolino

Pomigliano d’Arco. In queste ore attivisti e volontari stanno ripulendo e mettendo in sicurezza l’area dell’ex stazione della Circumvesuviana di via Roma. Il tutto perché è ai blocchi di partenza la prima edizione del RinascitaFest in programma da giovedì prossimo, 30 giugno, fino al 10 luglio. Si tratta del primo grande evento pubblico e collettivo organizzato dal neopartito politico di sinistra Rinascita Pomigliano.

«Il titolo di questa prima edizione “Per la Pace tra i Popoli” – spiegano gli organizzatori – era inevitabile, visti gli eventi che affliggono il nostro presente».

Ogni giornata del festival sarà strutturata con uno o più momenti culturali, strutturati in base all’attualità nazionale, locale e internazionale, e da uno spettacolo musicale serale.

Di grande qualità e spessore è il lungo elenco degli ospiti che si alterneranno sul palco e all’area dibattiti: interverranno, tra i tanti, l’autore afgano Rustam Ali Seerat, durante l’evento di apertura, il segretario nazionale della FIOM Michele De Palma, in programma venerdì 1° luglio alle 20, e Aboubakar Soumhaoro, della Lega Braccianti, martedì 5 luglio alle 19.30.

Ma sono solo alcuni dei tantissimi invitati al festival, che sarà ricchissimo di presentazioni di libri, esponenti del mondo del giornalismo, di quello accademico, della politica e della società civile.

Parteciperanno i genitori di Mario Paciolla, giornalista e volontario delle Nazioni Unite assassinato in Colombia, il papà Pino e Anna Motta intervistati da Dario Del Porto sabato 9 luglio alle 19.30.

Non mancheranno esponenti del mondo politico come Antonio Bassolino, Josi Della Ragione e Stefano Minerva. L’ospite d’onore sarà Achille Occhetto, ultimo segretario del Partito Comunista Italiano.

Di grande impatto e attualità sarà il dibattito in programma sabato 2 luglio alle 19 intitolato “Cause e conseguenze della guerra in Ucraina” dove interverranno Carmine Pinto, docente di Storia contemporanea all’ Università degli studi di Salerno, Salvatore del Gaudio, professore di filologia all’Università di Kiev “Borys Grinchenko”, e Giovanni Savino docente di Storia dell’Europa contemporanea all’Università di Parma.

Sarà presentato venerdì 8 luglio il libro – raccolta di Giancarlo Siani “IL LAVORO. Cronache del novecento industriale 1980-1985” grazie agli interventi dei giornalisti Rosaria Capacchione e Vincenzo Sbrizzi, oltre che al contributo di Nicola Ricci, Segretario Generale CGIL Campania.

Altro momento che merita di essere segnalato è quello di sabato 9 luglio alle 18:30 quando sarà presentato il libro “Abitare stanca. La casa: un racconto politico”, di Sarah Gainsforth. Discuteranno con l’autrice: Francesco Maselli, giornalista de L’Opinion e Ciro Pellegrino, Giornalista di Fanpage.

Molto interessante è anche il palinsesto musicale: saranno ospiti del RinascitaFest gli artisti di musica popolare: A sunagliera, ‘A paranz ro lione e A paranza Mezzon; il gruppo operaio dei Zezi; il Gruppo Africano “Ablo Max e Concrete Jungle” e la rapper BigMama, quest’ultima sul palco sabato 9 luglio.

«Abbiamo dato il massimo – raccontano i componenti di Rinascita – per dare spazio a tutte le voci possibili del panorama nazionale e internazionale; per dare voce a diverse forme artistiche e di pensiero e per accontentare varie fasce d’età. Sarà un Festival ricchissimo che, siamo sicuri, resterà nella memoria storica della città e di chiunque deciderà di venirci a trovare. Parallelamente saranno attivi momenti di animazione per i bambini, a cura della onlus di clownterapia Teniamoci Per Mano, stand gastronomici e commerciali. Ringraziamo fin da ora tutte le associazioni e i gruppi politici che ci stanno aiutando, i tanti sponsor e tutti quelli che stanno dando il loro contributo attraverso la raccolta fondi».

È ancora attivo, e resterà tale per tutta la durata della festa, il crowdfunding, raggiungibile attraverso la pagina Facebook del RinascitaFest www.facebook.com/rinascitafest e da quella ufficiale di Rinascita www.facebook.com/rinascita.pomigliano/ oltre che da tutti gli altri principali canali social.

Sugli stessi canali social verranno diffusi aggiornamenti dei vari dibattiti e spettacoli in programma