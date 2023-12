Pollena, nuovi fondi: 400mila euro per il plesso Fusco

POLLENA TROCCHIA – Quattrocentomila euro per il plesso Fusco. È questa la cifra che il Comune di Pollena Trocchia ha ottenuto grazie a un finanziamento ministeriale che consentirà di intervenire su uno dei plessi più grandi del locale istituto comprensivo Gaetano Donizetti, sua sede storica. Pollena Trocchia è risultata infatti nelle graduatorie definitive per il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica con le risorse della quota dell’otto per mille: sono solo 64 comuni in tutta Italia, appena sei nella regione Campania di cui tre in provincia di Napoli.

«Si tratta di una splendida notizia, che acquista ancor più valore in quanto non è affatto isolata: infatti, sono ormai numerosi i finanziamenti che abbiamo ottenuto per le scuole del nostro territorio, che questa amministrazione guarda sempre con occhio di particolare riguardo. Stiamo facendo un lavoro intenso, che ci consentirà di avere istituti scolastici all’avanguardia, sicuri, funzionali ed adeguati alle esigenze di alunni, docenti e personale scolastico tutto. Non solo: questi risultati, grazie alla capacità di reperire risorse sovracomunali presentando progetti validi e coerenti con i bandi a cui di volta in volta partecipiamo, non gravano sulle tasche della comunità cittadina» ha detto l’assessore alla pubblica istruzione Arturo Cianniello. «Ancora una volta, in questo mese di dicembre, le scuole sono protagoniste, in questa occasione grazie ai lavori pubblici.

Con l’intervento finanziato dal Ministero dell’Istruzione procederemo con la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di uno dei plessi storici del nostro territorio, tra i più frequentati. In particolare, grazie ai lavori, sistemeremo la copertura dell’edificio, miglioreremo il collegamento tra i due piani che compongono la struttura e recupereremo gli spazi di quella scuola attualmente non utilizzati. Interventi importanti, che consegneranno alla comunità scolastica cittadina, qui come sta già accadendo altrove, un istituto completamente rinnovato» ha spiegato il sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito.