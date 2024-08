Polizia in azione a Nola, 125 identificati

Nola – Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Nola hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Nola e aree limitrofe.

Nel corso dell’attività sono state identificate 125 persone, di cui una sanzionata amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale, controllati 63 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo e contestata una violazione del Codice della Strada per guida senza patente; sono state, altresì, controllate 10 persone sottoposte agli arresti domiciliari.