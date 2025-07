PD, a Sant’Anastasia Consiglio umiliato ancora una volta dalla maggioranza

Riceviamo e pubblichiamo

Ancora una volta, la città ha assistito ad uno spettacolo indecoroso e irrispettoso delle istituzioni democratiche. Alla prima convocazione dell’ultimo Consiglio comunale, la maggioranza non è stata in grado nemmeno di garantire il numero legale. Lo scrutinio ha restituito il segnale più evidente della crisi: una scheda bianca, simbolo di disimpegno e irresponsabilità politica.

Ma il peggio è arrivato con la seconda convocazione: il Consiglio è andato deserto, senza alcun rispetto per le istituzioni, per i cittadini e per le questioni all’ordine del giorno.

Il Partito Democratico denuncia con forza questa gestione vergognosa e irresponsabile da parte della maggioranza, incapace persino di garantire il normale svolgimento del Consiglio comunale.

Non si tratta solo di un problema politico, ma di un grave vulnus istituzionale: chi governa ha il dovere di garantire serietà, presenza e rispetto delle regole.

Chi fugge dalle proprie responsabilità conferma di non essere all’altezza del ruolo affidatogli.

Noi continueremo a esserci, a vigilare e a denunciare ogni forma di abuso e di degrado istituzionale. Ai cittadini diciamo con chiarezza: questa non è Politica, questa non è la politica che Sant’Anastasia e gli anastasiani meritano.