Cade per le scale dell’ospizio mentre trasporta il fratello in carrozzina: muore donna di 67 anni

Si chiamava Barbara Lombardo, la donna di 67 anni che ha tragicamente perso la vita ieri presso l’ospizio di via Purgatorio di Torre del Greco a causa di una caduta per le scale.

Barbara si trovava con il fratello e lo trasportava in carrozzina per i corridoi dell’ospizio quando, improvvisamente, pare che entrambi siano accidentalmente caduti per le scale della struttura. Purtroppo, la donna la violentemente battuto la testa perdendo subito i sensi. L’arrivo immediato dei soccorsi è servito a ben poco: Barbara ha perso la vita nonostante i primi trattamenti ricevuti nella struttura e la folle corsa in ospedale a causa del colpo alla testa che è stato evidentemente fatale. Il fratello, invece, non è in pericolo di vita. Questo quello che risulta dalle primissime indagini svolte dai Carabinieri sul posto al momento del tragico incidente.

La Procura di Torre Annunziata ha immediatamente aperto un fascicolo per indagare sull’accaduto che, stando alla ricostruzione attuale risulta non del tutto chiaro: sono già iniziate, infatti, le indagini per chiarire nel dettaglio la dinamica di quella che pare sia stata a tutti gli effetti una caduta accidentale, seppure molto strana. L’interrogativo principale riguarda proprio il modo in cui la donna sia caduta insieme al fratello in sedia a rotelle: è proprio su questo punto che gli inquirenti dovranno far luce, visto che pare senza dubbio strano che la 67enne non si sia accorta della presenza della scalinata.