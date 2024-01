Parco via Sand chiuso ma col bar attivo: il caso in Procura

Parco pubblico via G.Sand: intervento del Difensore Civico e nuovo esposto in Procura.

Il Sindaco di Acerra, causa emergenza di protezione civile per il maltempo, emise ordinanza di chiusura per i parchi pubblici “dalle 21:00 del giorno 2 novembre e per tutta la giornata del 3 novembre 2023”.

Con una nota del 3 novembre, a cui venne allegato scontrino fiscale emesso il 2 novembre alle ore 22:58 dal bar che gestisce il parco, Andrea Piatto chiese se il parco fosse da considerarsi pubblico o privato, e, nel primo caso, di conoscere le iniziative intraprese. A tutt’oggi la nota non è stata riscontrata.

Il Difensore Civico regionale, sollecitato all’intervento da Andrea Piatto, oggi ha scritto al Sindaco per conoscere la documentazione prodotta dagli uffici e i relativi chiarimenti.

“E’ imbarazzante – dichiarano Barbara D’Inverno e Andrea Piatto, rispettivamente Portavoce di Coalizione Civica X Acerra Unita e Portavoce consiliare – il silenzio del Comune sulle decine di istanze che giacciono senza risposta. Solo da novembre ad oggi ne abbiamo inviate almeno una dozzina: sia chiaro che questa attività dilatoria non ci fermerà. Chi crede, che in assenza del Segretario Comunale non ancora nominato dal 10 ottobre, possa consentirsi di tutto, sappia che noi controlliamo e controlleremo ogni atto”.

“Sulla vicenda dell’affidamento del Parco Pubblico di via G. Sand – aggiunge Andrea Piatto – formalizzerò nei prossimi giorni in Procura un nuovo esposto circostanziato e non più contro ignoti, avvalendomi degli atti acquisiti ufficialmente sulla delega di indagine in un altro procedimento ma per i medesimi fatti”.