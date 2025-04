Ottaviano saluta Lucia tra lacrime e palloncini bianchi

Si sono tenuti oggi i funerali di Lucia Iervolino, la 31enne di Ottaviano che si è spenta lo scorso martedì.

Tantissime le persone presenti per dare l’ultimo saluto alla ragazza: la piazza di San Gennarello, così come la chiesa in cui sono avvenute le esequie, era colma di familiari, amici, conoscenti o semplicemente di persone che hanno voluto omaggiare una giovane vita andata via troppo presto.

Una funzione molto emozionante seguita da un primo momento di silenzio al di fuori della chiesa, per poi far suonare l’allarme delle ambulanze del Soccorso San Gennaro e altre, di cui il marito Francesco è il responsabile.

Momenti che lasciano una tristezza di fondo, la stessa che ha accompagnato Ottaviano in questi giorni e che, oggi, ha stretto in un abbraccio di calore le persone a lei più care.