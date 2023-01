Ottaviano, muro crolla a causa del maltempo

Il maltempo di questi giorni ha creato danni non indifferenti in tutta la provincia di Napoli e, com’era già accaduto dopo l’ultima allerta meteo, i problemi scaturiti per poco non si sono trasformati in drammi.

Ad Ottaviano, ad esempio, questa notte la pioggia torrenziale ha letteralmente distrutto un muro. È accaduto nella zona di San Michele, in una stradina adiacente all’omonima Chiesa del paese. I residenti di quella zona stamani hanno trovato la strada sbarrata, dai massi e detriti del muro crollato, che ora è praticamente impraticabile. Fortunatamente pare che nessuno sia rimasto ferito dal crollo del muro, ma resta comunque l’incredulità e la paura di tutta la cittadinanza di Ottaviano in quanto non è la prima volta che un evento naturale come il maltempo creare danni del genere.

Sul posto presenti le forze dell’ordine per il ripristino della viabilità della strada.