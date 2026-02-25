mercoledì, Febbraio 25, 2026
tempo di lettura:2 min
259

Nola in pellegrinaggio davanti casa di Domenico tra fiori e lettere. Indagine ad una svolta

Redazione1
di Redazione1

Un pellegrinaggio silenzioso, composto, carico di lacrime e di biglietti scritti con la grafia incerta dei bambini. È questa l’immagine che accompagna le ore più difficili per la famiglia del piccolo Domenico, il bimbo di due anni e mezzo scomparso dopo un delicato intervento di trapianto cardiaco. Davanti alla sua abitazione, a Nola, si susseguono persone di ogni età: c’è chi lascia un mazzo di fiori, chi un peluche, chi una letterina infilata tra i nastri colorati, chi una maglia di calcio col suo nome e il numero infinito. Tutti in attesa dell’ultimo saluto.

La comunità si è stretta attorno ai genitori con una partecipazione che va oltre il semplice cordoglio. Non ci sono clamori, solo un continuo via vai di cittadini che si fermano qualche istante, fanno il segno della croce e restano in silenzio. Un gesto collettivo che racconta lo smarrimento e la vicinanza a una famiglia travolta da una tragedia che ha colpito l’intero territorio.

Intanto, sul piano giudiziario, l’attenzione resta altissima. La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per chiarire ogni passaggio legato al trapianto. Al centro delle verifiche ci sono le modalità di conservazione e trasporto del cuore proveniente dall’ospedale di Bolzano e destinato al presidio napoletano specializzato in cardiochirurgia pediatrica. Dalle indagini come rivelato da Repubblica nell’edizione di oggi, emerge che il cuore del piccolo sarebbe stato trasportato in un contenitore per alimenti “Giò Style” invece che in un box tecnicamente evoluto come il modello Paragonix, suggerito dal protocollo.

Gli inquirenti stanno ricostruendo con precisione la catena delle responsabilità: dalla fase dell’espianto fino all’intervento sul bambino. Secondo quanto emerso, l’organo avrebbe subito un danneggiamento riconducibile alle condizioni di conservazione durante il trasferimento. Un elemento che dovrà essere accertato con esattezza attraverso consulenze tecniche e l’autopsia, che sarà eseguita con la formula dell’incidente probatorio davanti al giudice.

Le verifiche coinvolgono le équipe mediche impegnate nelle diverse fasi e il personale sanitario che ha avuto un ruolo nella preparazione del contenitore per il trasporto. Gli investigatori stanno acquisendo documentazione e ascoltando i soggetti interessati per comprendere se siano state rispettate le linee guida previste per la tutela degli organi destinati ai trapianti.

Mentre le indagini proseguono e le eventuali responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi opportune, a Nola resta il silenzio dei fiori e delle preghiere. Un’intera comunità attende di poter salutare Domenico, stringendosi attorno ai suoi genitori in un dolore che oggi non conosce risposte, ma solo una profonda, condivisa commozione.

Argomenti

Avvenimenti

Dagli emergenti alle star: Napoli conquista Sanremo, ecco i “nostri” al festival

0
Ieri è iniziato il 76º Festival di Sanremo e...
Cronaca

I tentacoli del clan sull’ospedale: certificati, controllo bar e favori. Tre arresti, uno è ricercato

0
I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia...
Generali

Design, sostenibilità e innovazione: Melaverde Italia brilla alla Fiera Milano

0
Si è conclusa con un clamoroso successo la Fiera...
Generali

Acerra, “Custodire Voci e Volti Umani”: un dibattito sull’informazione al servizio dell’uomo

0
Nella Biblioteca vescovile di Acerra l’incontro con l’Ordine dei...
Cronaca

Somma Vesuviana, auto bruciata da mesi in via Seggiari diventa una discarica

0
Un’auto completamente bruciata, abbandonata dalla scorsa estate, è diventata...
Attualità

Mariglianella, insediato il primo Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

0
Riceviamo e  pubblichiamo Si è insediato ufficialmente il primo Consiglio...
Politica

Marigliano chiude una vertenza iniziata nel 1978: il Consiglio approva la transazione

0
Riceviamo e pubblichiamo Il Consiglio comunale di Marigliano ha approvato...
Avvenimenti

Alla Galleria Museopossibile la mostra tutta al femminile “Corpi, linguaggi e dislocazioni”

0
Alla Galleria Museopossibile “Officina per le arti contemporanee e...

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996