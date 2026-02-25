Acerra, “Custodire Voci e Volti Umani”: un dibattito sull’informazione al servizio dell’uomo

Nella Biblioteca vescovile di Acerra l’incontro con l’Ordine dei Giornalisti Campania su come il giornalismo locale possa essere strenuo difensore di verità e di umanità in un territorio complesso.

L’associazione stampa cattolica della Campania (UCSI) e l’Ordine Regionale dei Giornalisti della Campania (ODGC), in collaborazione con l’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Acerra, hanno promosso e svolto in data 21 febbraio 2026 l’incontro dal titolo Custodire voci e volti umani. Partendo da una citazione di Papa Leone XIV, durante questo interessante seminario, tenutosi presso la Biblioteca Vescovile di Acerra, i relatori hanno messo in evidenza l’importanza della comunicazione sociale, anche in vista di una prospettiva digitale, maggiormente fruibile per le nuove generazioni.

Il seminario ha trattato come focus centrale l’operato dei giornalisti come un’informazione costante e trasparente al servizio dell’uomo. I relatori presenti al seminario sono stati: il magistrato Domenico Airoma, Procuratore della Repubblica di Napoli Nord; monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra. Introduzione con canto e poesia per la pace a cura dei ragazzi del Centro diurno per minori Mariapia Messina. Saluti di Antonio Pintauro, direttore Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Acerra e vicepresidente UCSI Campania. Assenti per salute Ottavio Lucarelli, presidente dell’ ODG Campania e don Tonino Palmese, assistente spirituale Ucsi Campania. Ha moderato il giornalista di Rai 3 Campania Guido Pocobelli Ragosta.

Il primo relatore a prendere la parola è stato il Procuratore Airoma che ha messo in luce quanto siano importanti l’accuratezza, la trasparenza, la verità e la chiarezza di tutte le informazioni trasmesse dagli articoli giornalistici, consigliando agli addetti ai lavori, presenti in sala, non solo di essere dapprima scrupolosi su ciò che viene detto, ma di avere cura di ogni singola informazione che viene espressa tramite un articolo giornalistico. E’ fondamentale necessariamente la qualità e la differenziazione dalle numerose fake news presenti sul web.

Il Procuratore ha messo, poi, in evidenza anche il costante ed attuale divorzio tra le parole ed il loro significato che avviene sui social media, quando vengono soprattutto espresse numerose idee ed informazioni con estrema velocità e talvolta con superficialità. E’vitale anche dare voce ai volti che sono stati vittime della Terra dei Fuochi ed a qualunque negligenza avvenuta sul territorio di Acerra e delle città limitrofe. Non bisogna tacere.

Ha preso, poi, parola il vescovo Mons. Antonio Di Donna, che dopo aver confermato le parole del Procuratore – in relazione ai contenuti superficiali che talvolta vengono proposti – ha precisato che la funzione dei giornalisti è quello di puntare in alto con contenuti scorrevoli e di qualità, talvolta anche utilizzando video-articoli di pochi minuti, ma di veri valori.

Sua Eccellenza ha sottolineato quanto sia importante l’alleanza tra due elementi: da una parte la mente dell’Essere Umano che rappresenta la competenza; e dall’altra i social media che rappresentano la velocità. E’ vitale saperli gestire con cura sia nella Fede che nell’erogazione dei contenuti.

Il seminario si è concluso con l’idea comune che nella stesura di un articolo giornalistico ci debba essere un elogio ed una accuratezza per le emozioni, per la ragione, per la lentezza, per il pensiero critico-divergente e per la connessione mente-cuore. Tutti questi elementi danno un’idea di sicurezza e di completezza per chi legge e chi continua a voler essere aggiornato sulle notizie del territorio.

(*Articolo nato in collaborazione con la collega giornalista Ivana Murolo di Marigliano, esperta di Lingue, Comunicazione & NeuroMarketing)