Nola celebra il Concilio di Nicea I: il cardinale Pizzaballa in dialogo con il giornalista Matzuzzi

Nola. Riceviamo e pubblichiamo:

In occasione dei 1700 anni del primo Concilio ecumenico, celebrato a Nicea nel 325 d.C., martedì 25 febbraio, alle 19:00, presso la Cattedrale di Nola, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, dialogherà con il giornalista Matteo Matzuzzi, sul tema «Mi sarete testimoni a cominciare da Gerusalemme (At 1,18)».

Il vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino, esprime gratitudine agli ospiti per aver accettato l’invito della Chiesa nolana: «Siamo felici di poter dare il via alla celebrazione diocesana del primo grande eventoecumenico della storia della cristianità ascoltando la voce del patriarca Pizzaballa che, in una terra attraversata dal dramma della guerra, con la sua comunità, annuncia, incarnando il Vangelo, il progetto di Dio sull’umanità intera. Quel progetto che Cristo ci mostra pienamente compiuto e che, a Nicea, i padri conciliari tradussero nella professione di fede che ancora oggi accomuna i cristiani. Nicea ci ricorda che, come discepoli di Cristo, abbiamo la responsabilità di rendere visibile all’umanità la bellezza dell’unità che viene dall’appartenenza a Cristo, in lui ogni uomo è unico, con lui ogni uomo è fratello, per lui ogni uomo è figlio di Dio».

L’appuntamento apre il ciclo “Dialoghi in Cattedrale a 1700 anni dal Concilio di Nicea” promosso dalla Diocesi di Nola. Ospiti dei prossimi appuntamenti in calendario saranno: lo psicoanalista e scrittore Massimo Recalcati(giovedì 27 marzo 2025), la pedagogista e coordinatrice dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, Paola Bignardi (lunedì 26 maggio 2025).