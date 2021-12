Napoli – Empoli, un breve triste commento (la ventitreesima dell’alieno Gennaro)

Ciao, sono il tuo alieno Gennaro, venuto da un’altra Galassia per raccontarti le gesta di 11 uomini in pantaloncini e magliette azzurre. Oggi sarò veramente breve, con un breve triste commento. Dura la situazione di emergenza. Anche con l’Empoli si presenta un problema fisico, è respiratorio per Zielinski. Nonostante il maggior possesso palla, il numero elevato di conclusioni (non sempre convincenti però), un palo e una traversa, arriva la terza sconfitta in campionato. L’Empoli cerca il lancio lungo al di là della nostra difesa, si rende anche pericolosa, ma va a segno con Cutrone nel modo più fortunato e tragicomico al quale posso pensare, con un rimpallo di testa.

Ci si mette anche questo, la sfortuna, con Eupalla che si gira dall’altra parte (ho rubato questa citazione all’autore terrestre che scriveva qui prima di me). Non può essere, non posso accettare nemmeno questa sconfitta. Il Napoli soffre, gli infortuni pesano (abbiamo visto un po’ troppo spesso Malcuit in campo), la sfortuna ci mette un ulteriore carico.

Non so cosa serva, ma bisogna ottimizzare le energie, e non perdere punti dalle prime, per poter ritornare a correre quando la situazione diventerà più favorevole. Ah dimenticato, il Napoli ha pescato il Barcellona in coppa, come la vedete voi?