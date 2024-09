Napoli al cardioParma: impatto devastante per Lukaku

Il mese di agosto del Napoli termina con una partita thriller, in piena sintonia con il finale di calciomercato: nel recupero gli azzurri ribaltano il Parma grazie alle reti di Lukaku e Anguissa. Bisogna partire dai necessari complimenti alla squadra dell’ex azzurro Pecchia, capace di incartare il Napoli per gran parte del match giocando con qualità e coraggio; la loro bravura è stata quella di aggirare il primo pressing e sfruttare le voragini nel centrocampo azzurro per le loro pericolose ripartenze. Indubbiamente l’espulsione di Suzuki ha cambiato l’inerzia della partita, agevolando la missione degli uomini di Conte, a cui va dato il merito di aver ritrovato la rabbia e la fame che l’anno scorso sembravano persi. Va poi messo in risalto l’esordio da sogno di Lukaku, subito nel vivo dell’azione e trascinatore in campo: è bastato il suo gol per far esplodere il Maradona e dimenticare la spiacevole vicenda Osimhen. Con la rosa al completo si può dire tranquillamente che a Cagliari inizierà un nuovo campionato e queste due settimane saranno molto importanti per permettere ai nuovi acquisti di integrarsi nel gruppo e negli schemi di mister Conte, che può finalmente dedicarsi al campo al 100%.