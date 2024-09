Le ricette di Biagio: maccheroni stufati. Come noi “stufi” di chi si illude di “arravogliarci”

Molti credono che i “manipolatori” delle masse siano comparsi sulla scena della storia nel ‘900, con la diffusione dei giornali, della radio, della TV, dei comizi. E invece i “manipolatori”, soprattutto in politica, ci sono sempre stati: e la storia, letta bene, la storia non manipolata, ci insegna che questi personaggi, alla fine, sono stati sempre “sgamati”, colti in fallo.

Ingredienti (per 6 persone): gr.600 di ziti, gr. 250 di zucchine, gr. 250 di carne di maiale tritata; 3 cucchiaiate di olio d’oliva; gr. 150 di provola fresca; gr. 800 di pomodori; 2 uova sode; sale. Prendete la carne tritata e fatene piccole polpette: tagliate a fettine le uova sode e la provola a tocchetti; friggete le zucchine, tagliate a rondelle, con uno spicchio d’aglio e, a frittura ultimata, togliete l’aglio. Pelate i pomodori, e dopo aver tolto la “pelle” e i semi, soffriggeteli con le polpettine nell’olio delle zucchine. Cuocete al dente la pasta, e, in una teglia ampia e irrorata di sugo, fate uno strato di pasta, e stendete su di esso la metà della provola, delle zucchine e con una larga dose di salsa; fate un altro strato di pasta ripetendo l’operazione; quindi coprite il tutto con la pasta, con la salsa e una manciata di basilico. Mettete in forno per mezz’ora, a 160°. (la ricetta è di Domenico Manzon; l’immagine è tratta dal sito “cookaround”).

Non c’è intellettuale del ‘900 e del nostro tempo che non abbia sottolineato il fatto che il potere, il potere delle tirannie e il potere delle democrazie, non può fare a meno di manipolare la conoscenza e i sentimenti delle masse. Sarebbe interessante, per esempio, analizzare con attenzione il “tono” delle notizie e il corredo delle immagini che i canali della televisione usano nei “servizi” sulla guerra tra Russia e Ucraina, su quella tra palestinesi e israeliani (è raro che parlino di arabi e di ebrei) e sulla competizione tra Trump e la Harris. Particolare è il racconto che i “media” fanno dei femminicidi, soprattutto se ad usare il coltello è stato un “immigrato”, è sorprendente è l’enfasi con cui anche qualche canale di importanza nazionale comunica che l’inflazione è in calo e il numero degli occupati cresce vertiginosamente: dimenticando di aggiungere che si tratta, in molti casi, di lavoro a tempo determinato, e di spiegarci l’aumento del costo di generi di prima necessità. E’ la quotidiana esperienza della spesa dal salumiere e dal “fruttarolo” che ci libera dalla nebbia che copre i nostri occhi. Hanno scritto Umberto Eco e Noam Chomsky che i manipolatori delle masse adottano da sempre le stesse tattiche: distrarre; presentare falsi problemi per aprire la strada alle soluzioni utili a chi esercita il potere; giocare con le emozioni della gente, con l’uso appropriato delle immagini e delle frasi ad effetto. Umberto Eco intuì che il numero notevole di giornali e di canali televisivi favorisce, di fatto, una guerra dell’informazione, che permette al pubblico di capire non la verità, ma il “gioco delle molte verità”, e di incominciare a sospettare quali siano gli scopi di questo gioco. La manipolazione della massa è un’arte già nota agli antichi: nelle scuole di retorica gli allievi venivano addestrati a difendere e ad attaccare lo stesso imputato, e a usare, con saggezza, il linguaggio della celebrazione e quello della demolizione. Le orazioni di Demostene e di Cicerone sono testimonianze luminose di queste “abilità”, tra le quali rientravano l’importanza dei gesti, le variazioni del tono di voce, una conoscenza profonda del linguaggio. Ma già gli antichi avevano compreso che la manipolazione è un gioco pericoloso, perché non c’è manipolatore che alla fine non si faccia “sgamare”, smascherare, cogliere in fallo. “ Anche P. Cornelio Tacito sottolinea lo stretto legame tra società democratica e fioritura dell’eloquenza: in piena età imperiale, lo storico ammonisce come l’arte oratoria, intesa come massima espressione della profondità di pensiero, e non come mera padronanza delle strategie di persuasione, non può che svilupparsi negli stati “liberi”, dove trova alimento vitale, in una prospettiva al di fuori di ogni schema temporale, nel dibattito politico, nel rispetto delle diverse opinioni e nel confronto civile. In quest’ottica sapiente e lungimirante, l’arte della parola trova la sua più alta lettura” (Anna Bellodi Ansaloni). Il piatto proposto da Biagio è utile a chi potrebbe essere vittima della manipolazione, perché gli permette di consumare cibi che illuminano, spiegano, rischiarano e danno forza, come le zucchine, le uova, la provola e la carne di maiale. Ma è utile, il piatto, anche a chi si illude di essere un manipolatore invincibile, perché lo mette a confronto con gli ziti, i diritti maccheroni della certezza, i maccheroni che non si possono “arravogliare”. Gli ziti gli dicono: non illuderti. Verrà anche per te il giorno della resa dei conti.