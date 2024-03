Colpi di pistola all’ora di punta, ferito il nipote di Mimmo Dany

Il trentenne ferito in una sparatoria ieri davanti a un supermercato a Giugliano in Campania si chiama Gennaro Giappone ed è parente di alcuni noti cantanti neomelodici: in particolare è il nipote di Mimmo Dany.

I carabinieri stanno ancora ricostruendo la dinamica di quello che potrebbe essere un vero e proprio agguato nei confronti dell’uomo, già in passato denunciato per vari reati.

Secondo un’altra versione dei fatti, invece, l’uomo sarebbe stato ferito in seguito ad un litigio. Gli spari sono avvenuti in una zona densamente popolata, in un’ora durante la quale circolavano diverse persone, molte delle quali stavano facendo la spesa o rientrando a casa.