San Giorgio, Polizia Locale chiude locale dopo blitz

Proseguono le attività del Comando di Polizia Municipale di San Giorgio a Cremano per il controllo ed il rafforzamento delle misure di sicurezza nei locali adibiti al pubblico spettacolo: diversi i sopralluoghi effettuati dagli agenti guidati dal Comandante Gabriele Ruppi, che hanno riscontrato diverse violazioni amministrative, in relazione alle quali sono state notificate ai titolari diffide ad adempiere alle prescrizioni violate entro i termini previsti dalla legge.

In un locale in particolare però gli agenti nel corso della loro ispezione, notavano una diversa distribuzione degli spazi interni rispetto alla planimetria allegata alla SCIA di ampliamento del locale, oltre ad ulteriori difformità in materia edilizia, sanitaria e di sicurezza sui luoghi del lavoro.

A seguito di ulteriori controlli eseguiti in collaborazione con il locale Commissariato di Polizia di San Giorgio a Cremano, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli e degli addetti delle Unità Operative di Veterinaria, Prevenzione Collettiva e Sicurezza sui luoghi di lavoro dell’ASL Napoli 3 Sud, venivano rilevate difformità alle norme di prevenzione incendi e confermate le violazioni precedentemente accertate. Pertanto, con apposita ordinanza dirigenziale dell’Ufficio Suap è stata disposta la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed il sequestro penale del locale.