Marigliano, gli studenti del Liceo Colombo presentano il cortometraggio “Interferenze”

Marigliano, gli studenti del Liceo Colombo protagonisti della realizzazione del cortometraggio “interferenze” realizzato grazie al progetto “Cinema Scuola Territorio e Legalità”, un percorso formativo e artistico, iniziato lo scorso marzo, messo in opera attraverso il programma “Per Chi Crea” finanziato dal MiC e dalla SIAE.

Se da un lato la scuola può tentare di ampliare la sua proposta formativa, dall’altro il cinema può offrire un’importante risposta non solo alla didattica ma anche a quella urgente necessità di praticare educazione sentimentale. Fare cinema, significa innanzitutto studiare un modello di comunicazione che parla di emozioni, di storie, di passioni, di affetti, di nuove visioni.

Sono queste le motivazioni che hanno portato circa 60 studenti del Liceo Colombo di Marigliano, questa mattina, a trovarsi nell’aula consiliare del Palazzo di città per poter visionare i frutti del loro lavoro. Gli studenti in questi mesi sono stati guidati da professionisti del settore audiovisivo e hanno toccato con mano tutte le fasi che occorrono per realizzare un film. Con workshop intensivi, laboratori di scrittura creativa e allestimenti di set sul territorio. I liceali hanno prima scritto un soggetto, lo hanno poi girato e infine lo hanno confezionato nella fase di post produzione.

“Si tratta del tentativo ben riuscito di fare didattica in maniera alternativa attraverso l’utilizzo di linguaggi variegati che oltre ad ampliare l’offerta formativa permettono ai ragazzi anche di sviluppare una passione che può essere significativa anche per un eventuale risvolto significativo futuro” ha dichiarato il dirigente scolastico, la professoressa Nicoletta Albano.

Il progetto, che ha visto la collaborazione dell’associazione L’ora d’aria, T.A.R.E e del Magic Vision di Casalnuovo, ha goduto del patrocinio del Comune di Marigliano che, come ha raccontato l’assessore Stellato – presente alla proiezione del corto – è fermo sostenitore di quelle iniziative che non solo apportano un arricchimento culturale ma consegnano nelle mani dei più giovani strumenti professionali utili alla loro necessità di comunicare.