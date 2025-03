Il Palazzetto dello Sport di Pomigliano d’Arco ospita il campionato di ginnastica artistica

Oggi si è svolto un importante campionato regionale di ginnastica artistica del Comitato Regionale Campania FGI, in particolare per la categoria Gold Allieve. L’evento è stato ospitato, ancora una volta, dal Palazzetto dello Sport di Pomigliano d’Arco, una struttura che rappresenta un punto di riferimento per questa disciplina.

I partecipanti:

Alla competizione hanno preso parte 12 società, non solo provenienti dalla Campania, ma anche dalla Calabria e dalla Basilicata, quest’ultime hanno gareggiato separatamente, pur condividendo lo stesso spazio di gara. In totale, si sono esibite 30 ginnaste, tutte con un’età minima di otto anni.

Gli attrezzi della competizione:

Per le atlete della Fitness Trybe, questa competizione ha rappresentato una delle prime occasioni per confrontarsi con un livello così elevato. Nonostante la difficoltà della sfida, hanno affrontato la gara con determinazione, ottenendo ottimi punteggi. Gli esercizi si sono svolti sulle diverse specialità della ginnastica artistica: trave, volteggio, parallele, cinghietti e corpo libero.

Intervista alle atlete:

Abbiamo avuto l’opportunità di intervistare alcune ginnaste della Fitness Trybe: Del Prete Giulia Abigail, Di Napoli Irene, Furino Aurora e Mondella Azzurra. Appena terminata la loro prova, si sono mostrate emozionate ma soddisfatte, consapevoli dei miglioramenti rispetto alla competizione precedente. Hanno raccontato che si allenano tutti i giorni da circa 3-4 anni, ma che ogni gara porta con sé ansia e timore, come se fosse la prima volta. Tuttavia, una volta iniziata l’esibizione, la tensione scompare, in particolare una di loro ha dichiarato: “Io ripeto a me stessa di essere brava e forte così trovo l’energia giusta per esibirmi”, mentre altre hanno scherzato attribuendo la buona performance al nuovo body, simbolo di appartenenza alla loro società.

Un ringraziamento speciale va alla Direttrice Tecnica Serena Piccolo, che da anni accoglie gli atleti della regione Campania nel Palazzetto dello Sport di Pomigliano d’Arco. Un plauso anche agli allenatori di ginnastica artistica Marianna Marino, Gheorghiy Bisceglia e Roberta Tais, quest’ultima responsabile tecnica, per il loro impegno nel preparare le atlete a competizioni di questo livello.