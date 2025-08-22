Marigliano, danno fuoco alla Vasca bonificata bruciando scooter rubato

Marigliano – Vandali incendiano motorino rubato per appiccare rogo nella Vasca appena bonificata

Un grave episodio di vandalismo e criminalità ha colpito nella giornata di ieri l’area della Vasca di Marigliano, recentemente ripulita grazie a un intervento di bonifica promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Bocchino.

Secondo le prime ricostruzioni investigative, ignoti avrebbero utilizzato un motorino rubato a scoppio come innesco per appiccare un incendio nella zona. Il mezzo, dato alle fiamme, sarebbe stato poi spinto lungo una scarpata, causando il propagarsi delle fiamme e mettendo a rischio la vegetazione e la sicurezza dell’area.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco con la squadra specializzata “Salamandra” e gli agenti della Polizia Locale. Quest’ultima, oltre a mettere in sicurezza l’area interessata, ha proceduto al sequestro sia della zona che del ciclomotore incendiato, risultato oggetto di furto. Le indagini si concentrano ora sull’analisi delle immagini della videosorveglianza presente nei dintorni, con l’obiettivo di identificare i responsabili.

Il comandante della Polizia Locale, Emiliano Nacar, ha definito l’episodio “un atto criminale e intimidatorio” volto a colpire direttamente l’impegno dell’Amministrazione comunale per restituire decoro e vivibilità a zone precedentemente degradate. “Puniremo i responsabili di questo gesto vile – ha dichiarato – non possiamo permettere che simili azioni compromettano il lavoro di bonifica e riqualificazione che stiamo portando avanti”.

L’episodio ha destato forte indignazione nella comunità locale, che negli ultimi mesi aveva accolto con favore gli interventi di pulizia e recupero ambientale promossi dal Comune. L’indagine, coordinata dalla Polizia Locale in sinergia con le altre forze dell’ordine, proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori accertamenti per assicurare alla giustizia gli autori del rogo doloso.