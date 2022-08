Marigliano, Adolfo Stellato è il nuovo assessore all’Istruzione

Il sindaco Peppe Jossa: “Passione ed entusiasmo al servizio della collettività”

“Adolfo Stellato, consigliere comunale eletto nelle fila del Pd, è il nuovo assessore all’Istruzione, Edilizia Scolastica, Formazione e Educazione, Politiche Ambientali, Cultura, Legalità, Politiche Giovanili.

Lo rende noto il sindaco di Marigliano Peppe Jossa che ha appena firmato il provvedimento di nomina. Stellato, come previsto dalla legge, non ricoprirà più la carica di consigliere comunale ed al suo posto subentrerà Nicolina Dalia, prima dei non eletti nella lista del Partito Democratico.

“Ad Adolfo Stellato – sottolinea il sindaco Peppe Jossa – giungano gli auguri di buon lavoro nella certezza che saprà fare bene e che si impegnerà mettendo il suo entusiasmo e la sua passione al servizio della collettività”.

“Ringrazio poi Michele Cerciello – aggiunge il primo cittadino – protagonista eccellente della squadra che mi ha affiancato fin dalla prima ora e del nostro progetto per la città”.

Sulle deleghe di Cerciello il sindaco manterrà l’interim fino alla nuova nomina.