Marigliano, abbandona rifiuti a Pontecitra: maxi multa da 6.000 euro.

“Il contrasto all’abbandono dei rifiuti è un dovere verso i cittadini onesti. Senza il ricorso alle maniere forti rischiamo di compromettere tutti gli sforzi compiuti fino a questo momento. Agiremo con determinazione potenziando i sistemi di videosorveglianza e rafforzando il lavoro della polizia locale per tutelare il decoro urbano e l’ambiente”: lo dichiara il sindaco di Marigliano, Gaetano Bocchino, dopo un nuovo episodio di inciviltà documentato dalle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale, che monitora costantemente anche l’area di Pontecitra.

Le immagini mostrano un veicolo il cui conducente insieme con un’altra persona ha abbandonato non solo sacchetti di rifiuti ma anche numerosi pezzi di legno. Il responsabile è stato identificato e sarà sanzionato con una multa di 6.000 euro, la segnalazione alla Procura della Repubblica e la sospensione della patente da uno a quattro mesi.

L’episodio si inserisce in un’attività di contrasto e prevenzione già avviata dall’amministrazione comunale con gli assessori al decoro urbano ed alla polizia locale Luigi Amato ed Antonio Allocca, che nelle scorse settimane ha già portato a diverse sanzioni nei confronti dei responsabili dell’abbandono selvaggio di rifiuti.

“Grazie alle nuove norme del codice della strada e a un presidio costante della centrale operativa – sottolinea il comandante della polizia locale, Emiliano Nacar – possiamo intervenire in modo tempestivo e incisivo. Nei prossimi mesi, il Comune provvederà a rafforzare l’organico con tre nuove assunzioni, così da garantire un controllo ancora più capillare del territorio”.