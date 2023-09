Maltempo, interrotta tratta Circumvesuviana: ci sono bus sostitutivi

Ancora disagi per tutti i pendolari che si spostano grazie al servizio Eav.

La Circumvesuviana che collega Napoli con tutti i paesi della città metropolitana di ferma ancora una volta a causa del maltempo della scorsa notte. In realtà, il servizio messo a disposizione dall’azienda Eav è scadente anche senza l’apporto di tempeste e nubifragi ma, nel momento in cui si scatena il maltempo, peggiora diventando un vero e proprio incubo per tutti coloro che per spostarsi utilizzano la circumvesuviana.

Questa mattina Napoli si è svegliata con gli strascichi della scorsa notte in cui si è improvvisamente scatenata una brutta tempesta che ha praticamente interrotto la linea tra Torre Annunziata e Poggiomarino. L’azienda ha quindi comunicato l’istituzione di un servizio sostitutivo di bus i quali, però, sono costantemente in ritardo.

Anche su altre tratte, ad esempio quella che collega Napoli e Sarno (via Ottaviano) ci sono stati gravi disagi, con corse interrotte, in ritardo o addirittura cancellate.