M5S, Saiello: “Dema, vittoria dei lavoratori”

Il consigliere regionale: “Vigileremo affinché gli impegni presi diventino realtà”

“Dall’incontro al Mimit è arrivata una svolta decisiva per i lavoratori Dema e per tutti coloro che hanno lottato senza sosta per difendere il futuro industriale e occupazionale del nostro territorio. Dopo mesi di battaglie, scioperi e mobilitazioni, finalmente l’azienda ha ritirato il piano industriale che prevedeva la chiusura dei siti produttivi campani e ha presentato un nuovo progetto che conferma la continuità delle attività e il mantenimento dei livelli occupazionali. È un risultato frutto del coraggio dei lavoratori e dei sindacati, che non si sono mai arresi”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Gennaro Saiello.

“Sin dal primo giorno siamo stati al fianco degli operai, anche ai cancelli degli stabilimenti, condividendo le loro preoccupazioni e sostenendo la loro lotta per il diritto al lavoro. Abbiamo presentato interrogazioni, sollecitato il presidente De Luca, partecipato ai tavoli regionali e ministeriali e accompagnato i lavoratori fino a Roma, dove hanno incontrato il presidente Giuseppe Conte. Abbiamo sempre ribadito che i siti di Somma e Paolisi andavano tutelati a ogni costo e così è stato. Ora vigileremo affinché gli impegni presi diventino realtà. Servono investimenti concreti e un piano di rilancio serio, in grado di dare prospettive certe e durature. La battaglia non è finita, ma oggi abbiamo dimostrato che la determinazione e l’unità possono portare a risultati straordinari”.