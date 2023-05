Lutto a San Giuseppe Vesuviano: Gioia muore dopo un tragico incidente

Il terribile incidente verificatosi nella giornata di ieri in via Zabatta, a San Giuseppe Vesuviano, in cui una ragazza di 26 anni ha perso la vita ha scosso l’intero paese.

Purtroppo Gioia, così la chiamavano fin da bambina, non ce l’ha fatta. Sono stati inutili i soccorsi immediati, l’impatto è stato fatale alla giovane di San Giuseppe Vesuviano.

Drammatiche le immagini delle telecamere che hanno ripreso la scena: dal video che sta girando anche sul web si vede l’autovettura bianca guidata dalla giovane che all’improvviso sbanda ad una velocità evidentemente elevata e va ad impattare contro il muro di una entrando letteralmente nell’abitazione. Non è ancora noto cosa sia accaduto, le forze dell’ordine sono al lavoro da ieri per ricostruire la dinamica dell’incidente che non ha coinvolto altri veicoli e, pare, sia avvenuto in seguito alla perdita del controllo dell’auto da parte della ragazza. Gli agenti accorsi sul posto hanno prontamente visionato le immagini delle telecamere e hanno effettuato i dovuti rilievi e pare che sull’asfalto fossero presenti i segni delle ruote che, durante la fase iniziale della frenata, hanno impattato il suolo facendo perdere il controllo del veicolo.

Purtroppo Gioia è morta sul colpo. Si attendono aggiornamenti.