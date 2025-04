Luigi Concilio, coraggioso guerriero dei diritti: buon compleanno al vicepresidente de La Battaglia di Andrea

di Espedito D’Antò

Oggi celebriamo il compleanno di Luigi Concilio, vicepresidente dell’associazione La Battaglia di Andrea, una realtà nata ad Afragola per difendere i diritti delle persone con disabilità.

Luigi è molto più di un vicepresidente: è un coraggioso guerriero, un punto di riferimento costante per famiglie, bambini e adulti che affrontano ostacoli burocratici, discriminazioni scolastiche e mancanze istituzionali. La sua tenacia, empatia e determinazione hanno reso possibile ciò che spesso sembrava impossibile: dare speranza a chi non aveva più voce.

Sotto la guida della presidente Asia Maraucci, l’associazione combatte quotidianamente per l’inclusione scolastica, il riconoscimento dei diritti sociali e l’accesso equo ai servizi essenziali. Dalla lotta per reintegrare bambini esclusi dalle attività scolastiche, alle battaglie contro la sospensione di pensioni e ausili fondamentali, La Battaglia di Andrea si è trasformata in un faro di giustizia.

Oggi, nel giorno del suo compleanno, vogliamo ringraziare Luigi Concilio per il suo coraggio silenzioso, il suo cuore instancabile e la sua visione di un mondo più giusto e umano.

Persone come lui danno speranza a tante famiglie in difficoltà e, soprattutto, a bambini come Andrea, che meritano rispetto, ascolto e amore.

Buon compleanno, Luigi. La tua battaglia è la battaglia di tutti noi.