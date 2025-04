“Mia Martini… E ancora canto” alle Terme Tettuccio che ospiterà anche il nostro “Mia Martini Festival”

Montecatini Terme. Settantadue ore per omaggiare Mia Martini. Immensa, indimenticabile artista che verrà ricordata da importanti colleghi e giornalisti.

La rassegna “Acqua in bocca ma non troppo”, giunta all’ottava edizione, ospita questa iniziativa, unica in Italia, nello stabilimento termale Tettuccio di Montecatini Terme (Sito patrimonio mondiale dell’Unesco) da sabato 10 a lunedì 12 maggio.

La tre giorni, dall’emblematico nome “Mia Martini… E ancora canto”, che cita un brano scritto e musicato da lei stessa nel 1981, vuole, da parte degli organizzatori, sottolineare – nonostante i tanti anni trascorsi – il suo essere presente più che mai nei cuori di tante generazioni, anche dei più giovani, che hanno decretato il suo mito incontrastabile di immensa artista e interprete che da tanti decenni fa breccia con le sue indimenticabili esecuzioni musicali.

“Ho fortemente voluto inserire questo avvenimento nella rassegna – commenta il direttore editoriale Simona Peselli – avvalendomi della collaborazione di Gianna Bigazzi e di Ciro Castaldo. Mi ha incuriosito la potenza di questa figura, l’effetto che riesce ad avere su tutti coloro che non riescono a dimenticarla, ma anzi continuano a recarle tributi. Tutti quelli che in vita, ingiustamente, non ha ricevuto a sufficienza. C’è una necessità di renderle quelle gratificazioni che per gelosia le erano state sottratte. A mio parere Mia Martini è stata vittima di odio verso le donne capaci e dotate di talento e di forza. Il tempo le sta rendendo merito. L’immonda campagna di ostracismo fu all’epoca talmente forte da distruggerle la carriera, ma la sua bravura ha resistito a tutto, anche alla prematura scomparsa. Dopo trent’anni siamo a celebrarla come merita. Cosa che sicuramente non accadrà alle figure mediocri che si accanirono contro di lei”.

Proprio a Montecatini Terme, nell’aprile del 1992, Mia Martini in una memorabile puntata di “Serata d’onore” in diretta Rai dal Teatro Verdi, insieme ad Alberto Tomba, è stata protagonista di una partecipazione televisiva entusiasmante in uno dei momenti più luminosi della sua lunga carriera.

Con la supervisione della storica amica del cuore di Mia Martini, Gianna Albini Bigazzi, nonché moglie dell’autore e produttore discografico Giancarlo Bigazzi, la sera di sabato 10 maggio alle 20.30, nella Sala Portoghesi delle “Terme del Tettuccio”, andrà in scena la X edizione del “Mia Martini Festival” con la partecipazione di artisti e testimoni coadiuvati da proiezioni video d’archivio con la presenza di Massimiliano Cané, autore Rai e di Techetechetè.

Tra gli artisti che hanno deciso di essere presenti: Francesca Alotta, Mimmo Cavallo, Cecille, Franco Fasano, Papillon e Stefano Sani, i musicisti Angela Benelli, Giorgio Dolce, Stefano Ripa, Giosuè Scarponi e le giovani promesse Flavia De Bartolomeo e Sophia Lassi in arte Lady Sox – direttamente da “Io Canto” –, a testimonianza della stima delle nuove generazioni per il percorso artistico di Mia Martini. Non mancherà anche la testimonianza di Marco Masini.

La serata verrà aperta da Sara Fattori, vincitrice del “Mia Martini Festival Song Contest on line” diretto da Antonio Porcelli in collaborazione con Stefano Ripa.

L’evento, organizzato dal 2015 dall’associazione no profit per Mia Martini “Universo di Mimì”, quest’anno da Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, farà tappa nella cittadina toscana e si avvarrà come di consueto della direzione artistica e della presentazione di Ciro Castaldo, giornalista e scrittore, nonché esperto della biografia dell’artista e autore di “Martini Cocktail”, il libro CD a lei interamente dedicato, premiato al “Concorso letterario Writers” di “Casa Sanremo” nel corso del “Festival di Sanremo” del 2024.

Domenica 11 e lunedì 12, ampio spazio verrà dato a presentazione di libri e tesi di Laurea dedicati all’artista, a dibattiti e a una mostra di vinili d’epoca e memorabilia di Mia Martini, tra cui il tailleur Armani indossato al “Festival di Sanremo” del 1992 cantando Gli uomini non cambiano e la Gondola d’oro vinta alla “Mostra internazionale di musica leggera di Venezia” nel settembre del 1973 per le vendite del 45 giri Donna sola.

Domenica 11, alle 10.00, avrà luogo l’inaugurazione della mostra di vinili e memorabilia dell’artista che sarà aperta al pubblico fino alla serata del giorno successivo.

Sempre domenica 11, alle 18.00, Ciro Castaldo e Simona Peselli dialogheranno con la sorella di Mimì, Olivia Berté, con Gianna Bigazzi, con Ilaria Bonuccelli, giornalista e scrittrice, esperta di violenza di genere e con il pluripremiato regista Giorgio Verdelli, in occasione della proiezione del suo Docufilm “Fammi sentire bella” fissata per le ore 20.00.

Lunedì 12, dalle 18.00, si darà spazio alle presentazioni delle tesi di Laurea e dei libri dedicati a Mia Martini con la partecipazione di Andrea Cosimini, Flavia De Bartolomeo, Fabrizio Manca e Rosaria Maria Marino. La serata verrà condotta da Simona Peselli e da Ciro Castaldo.

L’ingresso a spettacoli ed eventi sarà gratuito, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo di posta elettronica ass.acquainboccamanontroppo@gmail.com

La rassegna “Acqua in bocca ma non troppo” è patrocinata dal Comune di Montecatini Terme e sostenuta da Esselunga con la collaborazione di Federalberghi Apam, Associazione albergatori di Montecatini Terme.