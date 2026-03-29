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Sversamenti illegali a Pontecitra, interviene la polizia locale: controlli e denunce

Redazione1
di Redazione1

 

Nuovo intervento della Polizia Locale di Marigliano contro l’abbandono illecito di rifiuti. Questa volta i controlli si sono concentrati nella zona di Pontecitra, dove sono stati individuati alcuni cittadini responsabili di sversamenti irregolari.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di monitoraggio costante del territorio, intensificate negli ultimi mesi proprio per contrastare fenomeni di degrado urbano che, seppur meno frequenti rispetto al passato, continuano a verificarsi in alcune aree sensibili. Gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal maggiore Emiliano Nacar, hanno effettuato verifiche mirate che hanno portato all’individuazione dei responsabili.

Secondo quanto emerso, la zona di Pontecitra non registrava episodi significativi da tempo, ma i controlli hanno permesso di riportare l’attenzione su comportamenti che danneggiano l’ambiente e il decoro cittadino. Fondamentale, in questo senso, il ruolo della videosorveglianza, diventata uno strumento sempre più centrale nelle attività di prevenzione e repressione.

Dai dati forniti, emerge come da maggio 2025 – periodo in cui è stato potenziato il sistema con un operatore dedicato – i risultati ottenuti siano stati particolarmente rilevanti. L’utilizzo delle telecamere ha infatti consentito di individuare con maggiore rapidità i responsabili degli illeciti, contribuendo a ridurre sensibilmente il fenomeno degli sversamenti abusivi.

L’obiettivo dell’amministrazione è ora quello di rafforzare ulteriormente il sistema. È previsto infatti un nuovo potenziamento della rete di videosorveglianza nel corso del 2026, con l’intento di coprire in maniera capillare l’intero territorio comunale. Una mappatura completa che punta non solo a reprimere, ma soprattutto a prevenire nuovi episodi.

L’azione della Polizia Locale conferma dunque una linea di tolleranza zero verso chi non rispetta le regole, con l’obiettivo di garantire maggiore decoro urbano e tutela dell’ambiente.

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