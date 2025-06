Leonardo, Comune convoca i sindacati dopo nubi sul futuro

Il Comune di Pomigliano d’Arco ha convocato un incontro urgente con le rappresentanze sindacali dello stabilimento Leonardo, a seguito di una lettera inviata dalle RSU che ha sollevato preoccupazioni sul futuro dello stabilimento. L’incontro si terrà mercoledì 26 giugno alle ore 12.30 presso la sede municipale, e vedrà la partecipazione delle sigle sindacali aziendali e territoriali.

Il sindaco Raffaele Russo ha dichiarato che l’Amministrazione è pienamente solidale con i lavoratori e intende ascoltare direttamente le loro preoccupazioni. «Siamo pronti – ha spiegato – a discutere insieme le eventuali azioni da mettere in campo per tutelare i lavoratori e la filiera produttiva».

Al centro della riunione ci saranno le criticità evidenziate nel documento delle RSU, in particolare i timori legati a un possibile ridimensionamento del comparto industriale locale. Le maestranze chiedono chiarimenti e garanzie sul futuro produttivo dello stabilimento Leonardo, considerato strategico non solo per Pomigliano ma per l’intero territorio vesuviano.

L’amministrazione comunale intende svolgere un ruolo attivo nella difesa dell’occupazione, e il sindaco ha ribadito la volontà di non lasciare soli né i lavoratori né l’indotto. L’incontro rappresenta un primo passo verso un confronto più ampio tra istituzioni, sindacati e vertici aziendali, per evitare che una realtà produttiva storica come quella di Leonardo venga progressivamente marginalizzata.

Dal Comune fanno sapere che saranno valutate tutte le iniziative necessarie per sostenere la vertenza, anche coinvolgendo i livelli istituzionali superiori.