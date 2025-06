Crivellato di colpi all’esterno del circolo: l’accusa per il fermato e il movente

ACERRA – Emergono nuovi dettagli sulla serata di violenza in via Marconi, dove un uomo di 47 anni, Domenico Esposito, è stato ferito con più colpi d’arma da fuoco mentre si trovava all’esterno di un locale privato adibito a circolo. L’episodio si è verificato poco prima della mezzanotte di lunedì.

Secondo le prime indagini, un uomo si sarebbe avvicinato alla vittima e avrebbe sparato a distanza ravvicinata, colpendolo in più punti tra torace e arti inferiori. Non si esclude che alla base del gesto ci sia stato un diverbio tra i due.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e trasferito Esposito in codice rosso alla clinica Villa dei Fiori. Viste le sue condizioni, è stato poi disposto il trasferimento al Cardarelli di Napoli, dove si trova attualmente sotto osservazione, ma non in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine, attivate in tempi rapidi, hanno fermato nelle ore successive un sospettato. Si tratta di Santo Castaldo, su cui ora grava l’ipotesi di reato di tentato omicidio. L’uomo è in attesa dell’udienza di convalida. Intanto gli investigatori proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione l’origine e la dinamica dell’agguato.